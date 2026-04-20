Semnal de forță în Strâmtoarea Ormuz: SUA interceptează o navă iraniană

Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Donald Trump a afirmat că o navă iraniană a fost somată de un distrugător american dotat cu rachete ghidate, aflat în Golful Oman, să își oprească deplasarea. Potrivit acestuia, echipajul nu s-a conformat avertismentelor.

Trump a susținut că intervenția a fost rapidă, iar nava americană a deschis focul, avariind sala motoarelor și forțând astfel oprirea vasului.

Liderul de la Casa Albă a mai precizat că pușcașii marini americani au preluat controlul asupra navei comerciale, identificată drept „Touska”, și verificau încărcătura acesteia.

Acțiunea vine pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Statele Unite și Iran în legătură cu securitatea traficului din Strâmtoarea Ormuz. Incidentul are loc într-un moment sensibil, în care Washingtonul se pregătea pentru o nouă rundă de negocieri directe cu Teheranul, în timp ce un armistițiu fragil este pe cale să expire.