Speriați de situația din Orientul Mijlociu, românii preferă să-și petreacă vacanța de Paște pe litoral și în stațiunile de munte

Stațiunile de pe litoral și cele montane înregistrează în această perioadă un grad de ocupare semnificativ mai mare decât în anii precedenți, ca efect direct al crizei din Orientul Mijlociu.

„Potrivit Corinei Martin, secretar general al Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România, numeroși turiști care își rezervaseră vacanțele de Paște în țări din zona Golfului și-au reconvertit pachetele pentru destinații de pe litoralul românesc, gradul de reconversie fiind estimat la 60-70%.

Aceeași incertitudine privind deplasările în apropierea zonelor de conflict i-a determinat pe mulți români să aleagă pentru Paște și stațiunile montane. Vremea mai caldă decât în mod obișnuit a permis prelungirea sezonului de primăvară, care ar putea continua până în minivacanța de 1 Mai, potrivit Radio România Actualități.

O recentă analiză XTB a evidențiat faptul că multiplele incertitudini, atât financiare, cât și de siguranță personală, i-au făcut pe mulți români să-și regândească planurile de vacanță. „Câștigă teren alternativele interne, iar pentru vacanța de Paște sunt luate în calcul opțiuni din interiorul țării, precum stațiunile montane, litoralul sau Delta Dunării”.