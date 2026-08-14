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Șumudică, din nou în Gruia! CFR Cluj a făcut anunțul oficial
Marius Ș
Marius Șumudică este din nou antrenorul lui CFR Cluj. Clubul din Gruia a anunțat oficial vineri revenirea tehnicianului pe banca echipei, la doar câteva zile după despărțirea de portughezul Antonio Folha.
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