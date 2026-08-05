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Actualitate· 1 min citire
Un fragment dintr-o rachetă SpaceX s-a prăbușit pe Lună. Ce au aflat cercetătorii după impact
Luna
Un fragment al unei rachete Falcon 9, rămas în derivă în spațiu după o misiune din 2025, s-a izbit de suprafața Lunii într-un eveniment considerat extrem de rar de către specialiști.
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