Alertă de securitate în România: Escrocii folosesc din nou numele Poliției și Ghișeul.ro pentru a goli conturile românilor

Publicat 17 iul. 2026, 10:57 Sursă Realitatea.Net

Atenție la e-mailurile și mesajele primite în această perioadă! Escrocii cibernetici au reluat atacurile de tip phishing în România, folosind o metodă extrem de convingătoare: notificări false de amenzi rutiere trimise în numele Poliției Române sau al platformei Ghișeul.ro

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