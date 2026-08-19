Deși a scăzut semnificativ, inflația din România (8,2%) rămâne cea mai mare din UE

Publicat 19 aug. 2026, 13:50 Sursă realitatea.net

Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană (UE) a crescut până la 3%, în luna iulie, de la un nivel de 2,9% în luna iunie, iar România este, din nou, țara cu cea mai ridicată valoare a acestui indicator, cu un avans anual al prețurilor de 8,2%, arată datele publicate, miercuri, de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat).

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