Guvernul elimină taxa de 25 de lei pe coletele din afara UE, dar rămân taxele europene

Guvernul urmează să elimine taxa de 25 de lei aplicată coletelor din afara UE, odată cu intrarea în vigoare a noilor taxe europene de procesare și vamale.
Decizia de a elimina taxa națională de 25 de lei pentru coletele provenite din afara Uniunii Europene a fost luată joi, 29 octombrie, potrivit informațiilor publicate în exclusivitate de Profit.ro. Măsura urmează să fie aprobată în ședința Guvernului din vineri, 30 octombrie.
Taxa logistică românească a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026, prin Legea nr. 239/2025, vizând colectele cu valoarea declarată sub 150 de euro livrate din afara blocului comunitar.
Eliminarea se face în contextul adoptării unui sistem european de taxare a importurilor de mică valoare. Uniunea Europeană a introdus la 1 iulie 2026 o taxă vamală temporară de 3 euro, iar de la 1 noiembrie 2026 se aplică o taxă de procesare de 2 euro, în baza Regulamentului delegat (UE) 2026/2152.
Comisia Europeană a transmis că statele membre trebuie să înceteze aplicarea taxelor naționale de manipulare care vizează același scop odată cu intrarea în vigoare a taxei europene, pentru a evita suprapunerea mecanismelor fiscale.
Impactul asupra consumatorilor
Deși taxa românească dispare, importurile vor fi vizate de cele două taxe europene. Acestea se calculează în funcție de articolele distincte din declarația vamală, nu prin aplicarea unei sume fixe per colet.
Pentru un colet sub 150 de euro cu o singură categorie de articole, taxele pot însuma 5 euro. Dacă expedierea conține două categorii distincte, suma poate ajunge la 10 euro.
Responsabilitatea juridică pentru plata acestor taxe revine declarantului vamal sau altor persoane obligate potrivit regulilor aplicabile. Cumpărătorii nu achită separat aceste sume la livrare, dar comercianții și platformele online pot transfera costurile în prețurile finale sau în tarifele de transport.
Impactul asupra prețului final va varia în funcție de numărul categoriilor de produse, valoarea expedierii și politica de prețuri a vânzătorului. Pentru comenzile foarte ieftine, creșterea costurilor poate reduce avantajul inițial de preț.
Context bugetar și statistic
Renunțarea la taxa națională implică abandonarea unei surse de venit bugetar. Potrivit datelor comunicate de Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO) și atribuite Direcției Generale de Aduane și Fiscalitate (DGAF), taxa logistică a generat încasări de aproximativ 340 de milioane de lei în prima jumătate a anului 2026.
În aceeași perioadă, numărul coletelor provenite din afara UE a scăzut cu aproximativ 40%, potrivit reprezentanților industriei.
Instituțiile europene justifică noile măsuri prin volumul crescut al importurilor: aproximativ 5,9 miliarde de articole de mică valoare au fost expediate în Uniunea Europeană din țări terțe în 2025. Bruxelles-ul susține că vechile reguli creau un avantaj competitiv pentru anumite modele de comerț electronic și invocă necesitatea intensificării controalelor asupra produselor care nu respectă standardele de siguranță comunitară.