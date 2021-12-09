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Economie· 2 min citire
Ministrul Marius Budăi a semnat majorarea promisă - Cu cât cresc pensiile și alocațiile de la 1 ianuarie 2022
Ministrul Marius Budăi a semnat majorarea promisă - Cu cât cresc pensiile și alocațiile de la 1 ianuarie 2022
Majorarea punctului de pensie de la 1.442 la 1.586
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