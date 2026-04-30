Prețul petrolului explodează după amenințarea unui blocaj prelungit în Strâmtoarea Ormuz

Prețurile petrolului au urcat brusc pe piețele internaționale, după ce Casa Albă a sugerat posibilitatea menținerii pe termen lung a blocadei navale din Strâmtoarea Ormuz. Cotația Brent a crescut cu aproape 6%, ajungând la 125 de dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani.

Și petrolul american WTI a înregistrat creșteri importante, depășind pragul de 109 dolari pe baril. Escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu reaprinde temerile privind aprovizionarea globală, într-un moment în care piețele energetice sunt deja fragile.

Comandamentul american pentru Orientul Mijlociu anunță că 42 de nave au fost interceptate de la începutul blocadei impuse Iranului, iar alte 41 de petroliere sunt blocate în porturi iraniene.

Washingtonul susține că operațiunea este „extrem de eficientă”, în timp ce unii aliați își exprimă îndoielile privind impactul real al acestei strategii.