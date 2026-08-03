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Economie· 2 min citire
România, la un pas de categoria „junk”. Avertismentul BNR: „Ne-au mai păsuit pentru câteva luni”
Avertisment BNR
Publicat3 aug. 2026, 08:01
Sursărealitatea.net
România a evitat, pentru moment, scăderea ratingului suveran, însă riscurile nu au trecut, avertizează Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Potrivit acestuia, Fitch intenționa inițial să retrogradeze țara, dar și-a schimbat decizia după ce Guvernul și Banca Națională au prezentat informații suplimentare.
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