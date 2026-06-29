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Economie· 1 min citire
Wizz Air anulează mai multe rute din România
FOTO: Arhivă
Compania aeriană low-cost Wizz Air a anunțat o reorganizare a zborurilor operate din România, măsură care va afecta mii de pasageri din vestul, centrul și sudul țării.
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