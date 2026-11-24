Administrația Prezidențială, reacție la raportul AUR privind anularea alegerilor din 2024: „Nu aduce argumente noi”
Nicușor Dan, reacție la raportul AUR / FOTO: Presidency
Administrația Prezidențială reacționează la raportul AUR privind anularea alegerilor din 2024. Ce explicații oferă Cotroceniul despre decizia CCR și probele existente?
Administrația Prezidențială a venit cu o reacție oficială după publicarea raportului AUR referitor la anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Reprezentanții instituției susțin că documentul prezentat de partid nu conține argumente noi în dezbaterea juridică și că majoritatea întrebărilor ridicate au fost deja lămurite prin deciziile și comunicările Curții Constituționale a României (CCR).
Într-un comunicat transmis marți, 24 noiembrie 2026, Palatul Cotroceni a prezentat mai multe explicații și contraargumente la criticile formulate în raportul AUR privind decizia de anulare a scrutinului prezidențial din decembrie 2024.
Potrivit Administrației Prezidențiale, răspunsurile la cele mai multe dintre observațiile partidului se regăsesc în Hotărârea nr. 32 din 6 decembrie 2024 a Curții Constituționale, dar și în explicațiile oferite ulterior de judecătorii constituționali și de fostul președinte al CCR, Marian Enache.
Ce spune Cotroceniul despre raportul AUR privind anularea alegerilor
Administrația Prezidențială consideră că raportul prezentat de AUR nu schimbă datele dezbaterii juridice referitoare la anularea alegerilor prezidențiale din 2024.
Instituția susține că majoritatea criticilor și întrebărilor formulate în document au primit deja răspuns prin motivarea deciziei CCR din 6 decembrie 2024.
De asemenea, Palatul Cotroceni face trimitere la explicațiile publice oferite de judecătorii Curții Constituționale, precum și la interviul acordat în februarie 2025 de Marian Enache, care ocupa atunci funcția de președinte al instituției.
A avut CCR dreptul să anuleze alegerile prezidențiale? Explicațiile Administrației Prezidențiale
Unul dintre principalele puncte contestate în raportul AUR vizează competența Curții Constituționale de a dispune anularea întregului proces electoral.
În replică, Administrația Prezidențială invocă prevederile Constituției României, în special articolul 146, litera f), care stabilește atribuțiile CCR în ceea ce privește respectarea procedurii pentru alegerea președintelui țării.
Potrivit interpretării prezentate de Cotroceni, această competență presupune și verificarea corectitudinii procesului electoral. Totodată, instituția susține că articolul 52 din Legea 370/2004 nu restrânge atribuțiile constituționale ale Curții, ci stabilește cadrul în care competitorii electorali pot solicita verificarea procedurii.
Administrația Prezidențială a răspuns și criticilor referitoare la autosesizarea CCR. Conform explicațiilor transmise, prevederile constituționale nu limitează modul în care Curtea poate evalua corectitudinea procesului electoral.
De ce a fost anulat scrutinul după validarea primului tur
O altă problemă ridicată în raportul AUR privește succesiunea deciziilor Curții Constituționale: validarea primului tur al alegerilor și, ulterior, anularea întregului proces electoral.
Administrația Prezidențială explică faptul că cele două hotărâri au avut la bază aspecte diferite.
Astfel, prin prima decizie, CCR a analizat corectitudinea procesului de numărare a voturilor. Ulterior, în urma informațiilor primite referitoare la neregulile din campania electorală, Curtea a evaluat și alte aspecte care puteau afecta corectitudinea scrutinului.
Potrivit explicațiilor oferite de Cotroceni, validarea rezultatelor primului tur nu excludea posibilitatea verificării unor nereguli electorale descoperite ulterior.
Administrația Prezidențială admite că probele CCR nu erau complete la momentul anulării alegerilor
Unul dintre cele mai importante aspecte din comunicatul transmis de Palatul Cotroceni se referă la probele pe baza cărora Curtea Constituțională a decis anularea alegerilor prezidențiale.
Administrația Prezidențială recunoaște că documentele și informațiile aflate la dispoziția judecătorilor nu reprezentau o documentare completă în momentul adoptării hotărârii.
Explicația instituției este că nu exista suficient timp pentru efectuarea tuturor verificărilor înainte de pronunțarea deciziei.
Cu toate acestea, potrivit comunicatului, CCR a apreciat că existau indicii suficiente privind afectarea corectitudinii competiției electorale. Administrația Prezidențială mai susține că verificările efectuate ulterior au confirmat indiciile pe care s-a bazat decizia Curții.
Ce spune Cotroceniul despre presupusa ingerință străină în alegerile din 2024
Raportul AUR contestă și existența unei ingerințe externe în procesul electoral, însă Administrația Prezidențială face o distincție între acest aspect și celelalte nereguli invocate în motivarea anulării scrutinului.
Potrivit explicațiilor transmise, decizia CCR nu a condiționat anularea alegerilor exclusiv de demonstrarea unei intervenții străine.
Instituția amintește și încălcările referitoare la regulile de finanțare a campaniei electorale, precum și problemele privind publicitatea electorală și utilizarea tehnologiilor digitale în mediul online.
Administrația Prezidențială susține că aceste elemente au contribuit la afectarea corectitudinii procesului electoral și au fost avute în vedere de judecătorii constituționali.
Raportul AUR și răspunsul Administrației Prezidențiale, în centrul dezbaterii privind alegerile din 2024
Reacția de la Cotroceni readuce în atenție controversa privind anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024.
În timp ce raportul prezentat de AUR contestă argumentele și temeiurile juridice care au stat la baza deciziei CCR, Administrația Prezidențială susține că cele mai multe dintre aceste aspecte au fost deja analizate și explicate prin hotărârile Curții Constituționale.
Comunicatul instituției reprezintă răspunsul oficial la criticile formulate în raport și reia argumentele juridice invocate în legătură cu anularea scrutinului prezidențial.
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