Miron Mitrea, analist politic și fost ministru al Transporturilor, a declarat duminică seară, în direct la Realitatea PLUS, că România pierde teren pe plan extern din cauza lipsei unei strategii eficiente, spre deosebire de Polonia, care reușește să mențină relații solide atât cu SUA, cât și cu Uniunea Europeană. De asemenea, el a lansat un avertisment privind garanțiile de securitate oferite de NATO, subliniind că Alianța nu are o armată proprie și că niciun stat membru nu poate fi obligat să intervină într-o situație de criză.
Miron Mitrea: ”Polonia este mai bine văzută”
O țară, într-un moment sau altul, are o importanță strategică, geostrategică, acolo unde este pusă ea și unde este interes, și este privită de către parteneri și adversari în funcție de cât de eficientă este administrația țării respective. Dacă administrația Poloniei este mai eficientă, Polonia este mai bine văzută. Iar în Polonia avem un premier care a fost președinte, Tusk, care a fost președinte Consiliu European, deci cu o relație la Bruxelles foarte solidă, a condus Consiliul European, a condus practic Uniunea Europeană cinci ani de zile, mă refer la doamna Tusk, și un președinte care este exact în tabăra opusă. Ei sunt într-un conflict, foarte bun amic politic cu Donald Trump, președinte Statelor Unite ale Americii. Deci președintele Poloniei reușește să obțină sprijinul Statelor Unite, iar prim-ministrul Poloniei reușește să țină Uniunea Europeană cu ochii pe Polonia. Noi ce avem?
a declarat Miron Mitrea.
Analistul politic a subliniat că, în ciuda conflictelor politice interne, liderii Poloniei reușesc să colaboreze în privința politicii externe și de apărare, promovând astfel interesele țării pe plan internațional.
Politicienii deștepți, când este vorba de țara lor, una este modul în care se păruiesc la interior și alta este modul în care își dau mâna să rezolve problemele importante la exterior, fără să se vadă. Deci eu nu exclud deloc ca președintele și cu premierul, în ceea ce privește politica de apărare și politica externă, să aibă un punct de vedere comun. Faptul că sunt război la Curtea Constituțională, război politic, care se pare că nu se mai termină și care e ciudat într-o țară democratică, e ciudat într-o țară democratică. Asta este altă chestiune. Și este treaba lor și a noastră, nu. Este treaba lor internă. Faptul că ei reușesc la nivel internațional să pună țara mult mai bine decât reușește președintele nostru și conducerea țării noastre.
a mai spus acesta.
Miron Mitrea: ”Din 2000 încoace, guvernele României au ratat relația cu SUA”
Mai mult, fostul ministru a criticat modul în care premierii României au gestionat relația cu Statele Unite, dar a apreciat legăturile bune dezvoltate de unii dintre aceștia cu lideri europeni, oferind exemplul relației de prietenie dintre Marcel Ciolacu și Pedro Sánchez.
Acum, sigur, să mă apuc eu să-l pârăsc pe Luca, care este prim-ministru de două săptămâni, ar fi ciudat, nu? Am avut alt prim-ministru înainte și înaintea lui Bolojan am avut alți prim-miniștri, dar din 2000 încoace, într-o măsură mai mare sau mai mică, au ratat relația cu Statele Unite, într-o măsură mai mare. Unii dintre ei au reușit să aibă o relație mai bună cu Uniunea Europeană decât alții, este adevărat. Și au avut cu anumiți prim-miniștri în Uniunea Europeană cu care au avut niște relații foarte bune. De exemplu România cu Spania pe timpul prim-ministru Ciolacu, foarte bun prieten cu Sanchez și așa mai departe și reușea să prin zona aia să trimită niște mesaje.
a adăugat MItrea.
Miron Mitrea: ”NATO nu are armată proprie”
Totodată, analistul a avertizat că garanțiile de securitate oferite de NATO depind de angajamentul statelor membre, care nu pot fi obligate să intervină într-o situație de criză.
E adorabilă poziția asta cu NATO vă va apăra. NATO nu are armată proprie, să înțelegem. Când vorbește Rutte în numele NATO, vorbește de fapt în numele țărilor membre NATO, care, sigur, au un acord încheiat privind modul în care vor apăra, vor face și așa mai departe. Nu vreau să sperii pe nimeni, însă este un acord. Nimeni nu poate forța pe nimeni într-un moment de criză să pună acordul ăla în practică. Nimeni nu poate.
a conchis Miron Mitrea.