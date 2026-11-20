Kievul a fost atacat cu rachete balistice. Cel puțin trei persoane au murit, 15 au fost rănite, iar trei poduri peste Nipru au fost avariate.
Kievul a fost vizat de un nou atac cu rachete balistice în noaptea de joi spre vineri, 20 noiembrie. Cel puțin trei persoane au murit, iar alte 15 au fost rănite în urma bombardamentului. Exploziile au provocat incendii și au afectat infrastructura orașului, inclusiv trei poduri importante peste fluviul Nipru.
Potrivit informațiilor transmise de autoritățile locale, atacul a avariat podurile Podilsko-Voskresenskyi, Darnytskyi și Pivdennyi (Podul de Sud), provocând restricții de circulație.
Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a anunțat că traficul pe podul Podilsko-Voskresenskyi a fost închis pe sensul de deplasare dinspre malul drept către malul stâng al Niprului.
Pe Podul de Sud, circulația este permisă doar dinspre malul stâng către cel drept. De asemenea, au fost impuse restricții de greutate: maximum 10 tone pentru vehicule și 18 tone pentru transportul public.
Specialiștii urmează să evalueze amploarea pagubelor după ridicarea alertei aeriene.
Restricții de circulație și probleme la utilități în Kiev
În urma bombardamentului, mai multe artere de circulație au fost restricționate, iar în anumite zone ale capitalei ucrainene au fost semnalate întreruperi în alimentarea cu apă, energie electrică și agent termic.
Vitali Klitschko le-a recomandat locuitorilor să evite deplasările cu autoturismele personale, dacă acestea nu sunt absolut necesare. De asemenea, a făcut apel către companii și instituții să permită angajaților să lucreze de la distanță, acolo unde este posibil.
Kievul, atacat cu drone și înaintea bombardamentului cu rachete
Noul atac cu rachete balistice vine după bombardamentele cu drone produse joi, în urma cărora o persoană a murit și alte cinci au fost rănite.
Printre clădirile afectate în atacurile anterioare s-au numărat sediile ambasadelor Austriei și Țărilor de Jos, precum și Catedrala istorică Sfântul Volodimir.
Autoritățile au precizat că niciun angajat al celor două ambasade nu a fost rănit.
Atacurile succesive asupra capitalei Ucrainei au provocat noi pagube infrastructurii civile și au afectat desfășurarea normală a activităților în mai multe zone ale orașului.