Publicat 24 nov. 2026, 13:47 Sursă realitatea.net

Anca Alexandrescu a lansat o serie de acuze privind momentul ales de George Simion pentru prezentarea raportului AUR referitor la anularea alegerilor prezidențiale din 2024, dar a criticat și reacția Administrației Prezidențiale conduse de Nicușor Dan. Jurnalista REALITATEA PLUS consideră că răspunsul venit de la Palatul Cotroceni ar putea face parte dintr-un plan mai amplu de repoziționare a scenei politice și de pregătire a terenului pentru alegerile din 2028.

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