AUR intră la guvernare doar dacă dă premierul. Condițiile partidului condus de George Simion
George Simion
AUR intră la guvernare doar dacă dă premierul. George Simion îi cere lui Nicușor Dan desemnarea de urgență a unui prim-ministru! Partidul condus de George Simion a transmis ca va intra la guvernare însă doar în anumite condiții clare.
AUR a transmis foarte clar în ce condiții va intra la guvernare, respectiv cu premierul desemnat din cadrul partidului pentru a prelua guvernarea. De asemenea, cu impementarea unui pachet de măsuri economice pentru redresarea situației economice de la noi din țară.
Printre aceste condiții care au fost impuse se numără inclusiv revenirea la cota standard de TVA la 19% printre măsurile economice.
Mai mult decât atât, George Simion a menționat că nu va susține un guvern din care partidul său nu va face parte.
Liderul AUR a făcut un apel la președintele Nicușor Dan pentru desemnarea de urgență unui prim-ministru până săptămâna viitoare pentru a pune capăt acstei crize politice fără precedent.
Reamintim că la discuțiile informale care au avut loc până în prezent la Palatul cotroceni George Simion nu a fost invitat.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026
