Ucraina se pregătește de un atac masiv al Rusiei: de ce se teme Zelenski

Ucraina se pregătește de un atac masiv al Rusiei, care ar urma să aibă loc chiar orele următoare, a anunțat președintele ucrainean în cadrul unui interviu televizat. Volodimir Zelensky a declarat că a primit informații din partea SUA și a aliaților europeni despre pregătirea atacului și că i-a îndemnat pe cetățeni să se adăpostească. În acest sens, Germania a trimis Ucrainei un lansator de apărare IRIS-T pentru a ajuta la consolidarea apărării antiaeriene. În plus, Ucraina este tot mai îngrijorată și de o potențială implicare mai directă a Belarusului în război.

"Credem că vom avea de-a face cu un atac de amploare din partea Rusiei, cu drone, rachete de croazieră și rachete balistice. Și observăm pregătirile. Apropo, le suntem recunoscători Statelor Unite și partenerilor europeni pentru informațiile pe care ni le transmit. Așadar, dacă noi știm că Rusia pregătește un atac de amploare, cu siguranță și partenerii noștri știu acest lucru, chiar dacă poate nu cunosc toate detaliile, dar noi știm", a declarat Volodimir Zelenski.

Volodimir Zelenski a anunțat că rușii au atacat aerian infrastructura civilă și critică, prin intermediul rachetelor balistice. În acest sens, Zelenski a cerut Statelor Unite să furnizeze Kievului interceptoare pentru sistemele Patriot.

Mai mult, Ucraina este tot mai îngrijorată și de o potențială implicare mai directă a Belarusului în război. Tensiunile între cele două țări au escaladat după ce Federația Rusă și Belarus au organizat exerciții nucleare comune.