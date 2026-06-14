Călin Georgescu, mesaj de Duminica Sfinților Români: „Este o chemare la demnitatea poporului nostru și la rădăcini. Putem renaște!”

Călin Georgescu a transmis un mesaj profund cu ocazia Duminicii Sfinților Români, printr-o postare publicată pe rețelele sale de socializare. Acesta a lansat un apel la redescoperirea identității și a demnității naționale, punând accent pe valorile spirituale transmise de generațiile anterioare și pe necesitatea unei renașteri interioare a societății.
Omagiu adus românilor simpli: „Oameni care au suferit fără să urască”
În discursul său, Călin Georgescu a subliniat că adevărata sfințenie și rezistență a neamului nu aparțin doar celor trecuți în calendar, ci milioanelor de români anonimi care au păstrat credința vie în vremuri de cumpănă.
Sfinții neștiuți ai țării: „Unii sunt cunoscuți. Pe alții nu îi știe nimeni decât Dumnezeu. Au fost oameni simpli: bunici, părinți, preoți, dascăli, soldați, țărani. Oameni care au trecut prin încercări, lacrimi și suferință fără să se lase biruiți de frică, nepăsare sau comoditate, fără să își piardă sufletul.”
Continuitatea prin tradiție: „Au trăit frumos și au transmis copiilor credința, iubirea de Biserică, de țară și de neamul din care facem parte.”
„Credința poporului nostru a trecut din om în om, din casă în casă, din rugăciune în rugăciune, din candelă aprinsă în candelă aprinsă, prin oameni sfinți care au știut să sufere fără să urască, să creadă fără să se laude pe sine, să se jertfească fără să ceară apreciere și să iubească fără să aștepte ceva în schimb.”
Apel la acțiune pentru prezent: Schimbarea începe de la fiecare individ
Fostul candidat la prezidențiale consideră că omagierea istoriei și a înaintașilor capătă sens doar dacă se transformă într-o responsabilitate asumată pentru viitorul copiilor.
„De aceea, când îi cinstim pe Sfinții Români, rodul cel bun al rădăcinilor noastre sănătoase, auzim chemarea lor pentru timpul prezent: putem renaște, dacă începem cu propria noastră viață. Cel mai frumos prinos pe care îl putem aduce lor este să ne schimbăm viața, urmându-le exemplul și fiind responsabili la ce ducem mai departe și la ce așezăm în sufletele copiilor noștri”, a conchis Călin Georgescu în postarea sa.