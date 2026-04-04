George Simion, mesaj de ultimă oră de susținere pentru Călin Georgescu VIDEO

George Simion vine cu un mesaj de forță prin care își arată, în continuare, susținerea pentru Călin Georgescu. Liderul AUR se bucură că președintele interzis nu va mai fi chemat săptămânal să semneze controlul judiciar și spune că România are nevoie de un executiv capabil.

Prezent la Iași, la Cupa Tineretului AUR (faza națională), desfășurată la baza sportivă Ciric-Iași, președintele AUR George Simion a declarat că formațiunea politică pe care o conduce îl susține în continuare pe Călin Georgescu. Reporter: Domnule președinte, AUR îl mai susține în continuare pe Călin Georgescu?



George Simion: Se menține, avem nevoie de oameni responsabili la conducere. Țara merge într-o direcție foarte proastă. Ne trebuie un executiv capabil. Noi nu ne dezicem de votul poporului român, ne bucurăm că Georgescu a scăpat de acea umilință de a participa săptămână de săptămână la controlul judiciar. Sperăm să se facă dreptate cât mai repede. Și mai urgent decât atât este ca țara să își revină. Noi rămânem fideli poporului român. MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026