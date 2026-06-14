Greii din PNL își anunță susținerea pentru Adrian Veștea

Mai mulţi lideri PNL îşi anunţă susţinerea pentru Adrian Veştea. Politicienii au anunțat public în mediul online că îl susțin pe premierul desemnat în funcția sa.
Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea să formeze un guvern.
Până acum un deputat şi doi primari din interiorul Partidului Naţional Liberal au anunţat direct pe paginile lor de Facebook, că îl susţin pe Adrian Veştea.
Este vorba de, Răzvan Prişcă, deputat PNL, care anunţă că îl susţine pe Adrian Veştea. „România nu îşi mai permite prelungirea crizei politice de dragul unor goluri personale.”
A apărut și un mesaj din partea primarului George Scripcaru, care spune că: „colegul meu Adrian Veştea a fost desemnat premier. Pentru mine, ca primarul Braşovului, este o veste bună.
Postarea unui alt primar, Adrian Anghelescu, din Giurgiu, care spune:
„Îl cunosc personal pe Adrian Veştea şi am lucrat cu el încă de pe vremea când eram în Liga Aleşilor Locali ai PNL şi consider că este o alegere potrivită atât pentru administraţia publică locală, cât şi pentru administraţia publică naţională.
Trei mesaje clare de susţinere din partea liberalilor din interiorul PNL, în condiţiile în care există și mesaje critice din partea apropiaţilor lui Ilie Bolojan.