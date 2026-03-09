Grindeanu cere audieri de urgență în Parlament. Oana Țoiu și consulul din Dubai, sub lupa Comisiei de Politică Externă a Parlamentului
Grindeanu cere audieri de urgență în Parlament
Sorin Grindeanu a anunțat că va solicita oficial Comisiei de Politică Externă convocarea unor audieri de urgență în scandalul momentului cu repatrierea românilor din Orientul Mijlociu. Vizate sunt nume-cheie din diplomația românească: consulul României la Dubai și reprezentanți de rang înalt din Ministerul Afacerilor Externe.
Sorin Grindeanu a ieșit la atac după apariția listei de pasageri din zborul spre Dubai, document care schimbă radical datele problemei în cazul dispariției temporare a fiicei fostului premier Victor Ponta.
Grindeanu, vorbind nu doar ca politician, ci și din postura de părinte, a catalogat situația prin care a trecut familia Ponta drept „regretabilă” și a anunțat măsuri de forță la nivel legislativ și executiv.
„Sunt revoltat ca tată”: Politica, lăsată la ușă până la proba contrarie
Sorin Grindeanu a explicat că tăcerea sa de până acum a fost un gest de respect față de dorința Dacianei Sârbu, mama Irinei, de a nu politiza un moment de maximă vulnerabilitate familială. Totuși, noile informații privind identitatea celor aflați la bordul aeronavei au transformat un incident privat într-o problemă de siguranță națională și responsabilitate diplomatică.
„Sunt tată și nu doresc niciunui părinte să stea cu sufletul la gură pentru siguranța copilului său. Sunt revoltat față de ce s-a întâmplat, dar în lumina informațiilor de ieri, lucrurile nu mai pot rămâne așa”, a declarat Grindeanu.
Solicitare către premier: Corpul de Control la MAE
Vicepremierul îi cere public premierului Ilie Bolojan să activeze toate pârghiile legale pentru a clarifica „bătălia din media” și pentru a prezenta românilor situația reală. Propunerea este una administrativă și urgentă: trimiterea Corpului de Control al Prim-ministrului la Ministerul Afacerilor Externe.
Ținta controlului este verificarea informațiilor apărute în spațiul public legate de zborul spre Dubai și de modul în care diplomația română a gestionat sau a fost implicată în acest circuit.
Ofensiva în Parlament: Audieri pentru Oana Toiu și consulul din Dubai
Dincolo de verificările Guvernului, Sorin Grindeanu mută lupta în forul legislativ. Acesta a anunțat că va solicita Comisiei de Politică Externă să declanșeze o procedură de audieri oficiale. Pe lista neagră a audierilor se află Oana Țoiu, a cărei activitate este pusă sub semnul întrebării în acest context și consulul României la Dubai, pentru a explica procedurile aplicate în cazul minorului și comunicarea cu autoritățile locale.
