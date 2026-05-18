Mesajul lui George Simion, după negocierile cu președintele Nicușor Dan: ”Este timpul să fim parte a soluțiilor responsabile”-VIDEO

Președintele AUR, George Simion, a transmis, în direct la Realitatea PLUS, ce a discutat cu președintele Nicușor Dan, la negocierile privind formarea viitorului Guvern.

”Suntem al doilea partid politic ca pondere în Parlament și de departe primul partid în simpatiile românilor. Astăzi am cerut mandat pentru formarea noii guvernări. Ne asumăm, așadar, intrarea la guvernare și scoaterea României din criză. Acestea sunt, de fapt, și obiectivele pentru care am depus moțiunea de cenzură”, a declarat George Simion, după consultările cu președintele României.

Liderul AUR a subliniat că ”jumătate din România își pune speranțele în noi și această jumătate din țară trebuie reprezentată și din punct de vedere politic și trebuie să fie la masa deciziilor.Nu mai poate fi ignorată, cum a fost ignorată pe parcursul ultimului an.

”Noi am pus pe masa lui Nicușor Dan planul aur pentru scoaterea României din criză și suntem dispuși să discutăm cu oricine este direct implicat despre soluțiile pentru scoaterea României acolo de unde a fost dusă”, a mai spus acesta.

George Simion a ținut să precizeze faptul că ”noi nu suntem vinovați nici pentru criza economică, nici pentru criza politică”.

”Nu noi am fost la guvernare, nu noi am anulat alegerile. Însă, pe umerii noștri atârnă o responsabilitate grea. Este timpul să lăsăm la o parte divergențele și să fim parte a soluțiilor, soluții responsabile. Asta așteaptă românii, nu continuarea pe termen nedeterminat a unei crize politice care costă din ce în ce mai mult.

Așa că o să îi rugăm pe toți cetățenii, inclusiv presa și societatea civilă, să înțeleagă când spunem că în perioada următoare vom discuta numai și numai despre soluții. Este timpul ca acuzele politicianiste, discuțiile sterile să lase loc soluțiilor adevărate pentru că nu poți cu aceiași oameni să obții alte rezultate”, a transmis liderul suveranist.

Totodată, președintele AUR a făcut un ”apel la români să ne sprijine în atingerea acestor obiective și dacă în actuala arhitectură și în actuala componență a Parlamentului nu vom găsi majoritatea necesară, să ne întoarcem înapoi la popor. E mult mai de dorit o soluție democratică și întrebarea cetățenilor decât o soluție de laborator care nu face decât să adâncească criza. Sperăm ca românii să fie și acum de partea noastră. Aşa să ne ajute Dumnezeu”.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026