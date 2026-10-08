Anca Alexandrescu, după discuțiile Niculescu-Grindeanu: Acest guvern are șanse foarte, foarte mici să treacă!

Noua formulă de guvern propusă în jurul premierului desemnat Luca Niculescu riscă să se blocheze înainte de votul din Parlament, a afirmat jurnalista Anca Alexandrescu, într-o intervenție la Realitatea Plus. Realizatoarea emisiunii "Culisele statului paralel" a argumentat că negocierile dintre PSD și premierul desemnat nu au produs niciun progres real, iar scenariul retragerii mandatului înaintea votului nu poate fi exclus.
„PSD-ul nu votează sub nicio formă un guvern tehnocrat”
Potrivit Ancăi Alexandrescu, întâlnirea de la sediul PSD dintre Sorin Grindeanu și premierul desemnat Luca Niculescu s-a desfășurat într-o notă cordială, însă fără rezultate concrete în privința viitoarei formule guvernamentale.
Discuția pe la sediul PSD-ului a fost o discuție, așa, amiabilă. Domnul Luca Niculescu, foarte blând, a spus, s-a prezentat ca fiind un bun negociator. Sigur, domnul Lucian Niculescu a fost un bun negociator în afara țării, n-a avut de-a face cu oamenii politici de la București până acum, care cred că-l vor debara. Adică bunul simț pe care îl are, lui eu cunoscându-l de foarte mulți ani de zile, nu cred că îl va ajuta foarte tare la ce nesimțire este în politica de la București, a declarat Anca Alexandrescu.
Jurnalista susține că premierul desemnat nu a venit cu o propunere clară în fața social-democraților și că negocierile s-au purtat exclusiv la nivel de principiu.
Luca Niculescu, în discuția cu PSD-ul, nu a avansat nicio formulă clară de guvern, nici tehnocrat, nici politic. Însă Sorin Grindeanu i-a spus de două ori apăsat că PSD-ul nu votează sub nicio formă un guvern tehnocrat.
„PSD-ul a realizat că ar deconta toate relele în următorii doi ani”
Mesajul rezervat transmis de Sorin Grideanu ar putea semnifica, în opinia Ancăi Alexandrescu, un semn că social-democrații au ajuns la concluzia că o susținere indirectă a guvernului le-ar aduce costuri politice uriașe înaintea următorului ciclu electoral.
Este foarte clar că PSD-ul a realizat faptul că, neprimind guvernul, să-și asume guvernarea cu un prim-ministru PSD, o asumare a unei guvernări în jurul PSD-ului, fără să fie o majoritate asumată pe față, ci cu voturi prin spate, ar duce la decontarea de către PSD, în următorii doi ani, până la alegeri, a tuturor relelor. Astfel că în opoziție s-ar coaliza împotriva PSD-ului USR, AUR și PNL. Deci în aceste condiții PSD-ul nu este dispus să intre singur să formeze un guvern cu mai mulți miniștri PSD, doar dacă se va reface parțial alianța veche, fără USR, adică cu PNL și cu UDMR și probabil, ca să facă majoritatea, cu voturile altor minorități.
Alexandrescu afirmă că în cadrul întâlnirii nu au existat negocieri privind portofolii ministeriale, nume de miniștri sau o structură concretă a viitorului executiv.
„La discuția cu PSD-ul nu s-a discutat nici despre portofolii, nici despre nume, nimic, ci doar la nivel teoretic a fost discuția.”
„Nu cred că acest guvern va ajunge măcar la vot”
În analiza sa, jurnalista merge și mai departe și afirmă că blocajul politic este atât de profund încât există posibilitatea ca actuala formulă să nu ajungă nici măcar în Parlament pentru votul de învestitură.
Ceea ce mie îmi spune că acest guvern are șanse foarte mici să treacă, pentru că mie foarte greu să cred că Ilie Bolojan va fi de acord pe o majoritate asumată. Este clar că Bolojan dorește să scape cât mai repede, pentru că fiecare zi pe care o petrece la Palatul Victoria ca interimar înseamnă o scădere atât a lui cât și a PNL-ului în sondaje și își dorește să meargă în opoziție.
Anca Alexandrescu susține că nici o eventuală majoritate formată din PSD, o parte a PNL și UDMR nu oferă suficiente garanții de stabilitate.
Eu cred că în acest moment mai degrabă guvernul are șanse să nu treacă și chiar aș spune că nu cred că va ajunge la vot, după cum evoluează lucrurile. Din condițiile pe care PSD-ul le-a pus, eu înțeleg că de fapt acest guvern are șanse foarte, foarte mici să treacă, a explicat realizatoarea emisiunii <<Culisele Statului Paralel>>, în exclusivitate la Realitatea Plus.