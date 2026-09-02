PSD caută voturi la suveraniști pentru noul Guvern. Apelul făcut parlamentarilor pentru deblocarea crizei

PSD încearcă să obțină voturile necesare pentru instalarea unui nou Guvern și poartă discuții inclusiv cu parlamentari din zona suveranistă.
PSD încearcă să obțină voturile necesare pentru instalarea unui nou Guvern și poartă discuții inclusiv cu parlamentari din zona suveranistă.
Social-democrații susțin că vor negocia de la om la om pentru a strânge majoritatea care să permită formarea unui Executiv cu puteri depline, după aproximativ patru luni de blocaj politic.
PSD caută sprijin în Parlament
Social-democrații admit că poartă negocieri cu parlamentari suveraniști pentru susținerea viitorului Guvern. Deputatul PSD Alexandru Ghigiu a făcut apel la parlamentarii care sunt dispuși să susțină un Executiv cu puteri depline să voteze învestirea acestuia, indiferent de formațiunea din care provin.
Strategia PSD este să obțină suficiente voturi pentru instalarea unui Guvern dominat de social-democrați, în condițiile în care negocierile politice nu au dus până acum la o majoritate clară.
Au existat discuții cu parlamentari SOS
Negocierile nu se limitează la un singur partid. Reprezentanți ai formațiunii conduse de Diana Șoșoacă au confirmat că au existat discuții cu liderii PSD.
Verginia Vedinaș, noul secretar al Camerei Deputaților, a recunoscut existența acestor discuții, însă nu a confirmat că acestea s-ar fi concretizat într-un acord pentru susținerea viitorului Executiv.
PSD încearcă astfel să identifice parlamentari dispuși să voteze Guvernul, chiar dacă formațiunile lor nu vor face parte oficial din noua structură de guvernare.
PNL și USR acuză PSD de o apropiere de suveraniști
În timp ce PSD caută sprijin pentru învestirea Guvernului, PNL și USR au reacționat dur. Parlamentarii celor două formațiuni au boicotat atât plenul Camerei Deputaților, cât și lucrările comisiilor.
Ei acuză PSD că ar fi acordat funcții de conducere unor parlamentari proveniți din AUR și SOS în schimbul sprijinului politic. Reprezentanții opoziției susțin că aceste mutări ar indica o apropiere între social-democrați și partidele suveraniste.
România nu are încă un Guvern cu puteri depline
Criza politică se prelungește de aproximativ patru luni, perioadă în care România nu a avut un Executiv cu puteri depline.
Presiunea pentru formarea unui nou Guvern a crescut, iar președintele Nicușor Dan trebuie să decidă următorii pași pentru desemnarea premierului și formarea unei majorități parlamentare.
PSD susține că prioritatea este instalarea rapidă a unui Executiv care să poată lua decizii și să gestioneze problemele urgente ale țării.
Voturile parlamentarilor, cheia pentru noul Executiv
Social-democrații încearcă să obțină sprijinul necesar direct de la parlamentari, inclusiv de la cei care nu vor intra oficial la guvernare.
Rămâne astfel deschisă posibilitatea ca viitorul Guvern să fie instalat cu sprijin parlamentar din afara unei coaliții clasice, dacă PSD reușește să strângă suficiente voturi la învestitură.
Deocamdată, negocierile continuă, iar formula finală a viitorului Executiv și majoritatea care îl va susține nu sunt stabilite.