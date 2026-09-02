Sorin Grindeanu atacă dur PNL și USR: „România nu are Guvern, ei se luptă pentru funcții, bani și putere”

Publicat 2 sept. 2026, 14:21 Sursă Realitatea.net

Sorin Grindeanu îi atacă dur pe liberali și pe USR după boicotul declanșat în Camera Deputaților. Liderul PSD susține că cele două partide au transformat pierderea unor funcții într-o criză politică, în timp ce România așteaptă formarea unui nou Guvern.

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