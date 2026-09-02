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Politica· 1 min citire
Vladimir Putin, dificultăți de vorbire în timp ce enumeră zonele ocupate
Vladimir Putin
Publicat2 sept. 2026, 19:49
SursăRealitatea.Net
Liderul de la Kremlin a avut probleme în timp ce prezenta bilanțul așa numitei „operațiuni militare speciale”.
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