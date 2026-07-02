SURSE Alexandru Nazare, premierul independent, varianta „de împăcare” pentru coaliția de guvernare

Pentru că Nicușor Dan nu mai are răbdare până când Grindeanu și Bolojan ajung la pace, se pare că Alexandru Nazare, actualul ministru interimar de la Finanțe, va fi opțiunea „de urgență”, pentru ca România să aibă guvern.
O nouă formulă de compromis prinde contur pe scena politică din București, în încercarea de a debloca impasul guvernamental. Potrivit unor surse politice Realitatea Plus, Alexandru Nazare este vehiculat ca o posibilă propunere de prim-ministru independent în fruntea unui așa-numit „guvern de armistițiu”. Ideea unui executiv de tranziție a fost lansată recent, în premieră, de Ilie Bolojan, ca soluție de urgență pentru depășirea crizei actuale.
În ciuda negocierilor din culise, până în acest moment, nu există o confirmare clară dacă președintele Nicușor Dan sau liderii principalelor formațiuni politice (PSD, USR și UDMR) ar agrea o astfel de nominalizare. De asemenea, structura și componența viitoarei echipe ministeriale sunt, deocamdată, subiect de dispută. Nazare ocupă în prezent portofoliul Finanțelor în cabinetul interimar condus de Bolojan, poziție pe care fusese propus și în precedenta variantă de executiv, cea a lui Adrian Veștea.
Susținere transpartinică: Sorin Grindeanu laudă activitatea actualului ministru
Din punct de vedere politic, Alexandru Nazare beneficiază de un statut special. El nu este membru al niciunui partid politic, calitatea sa fiind suspendată pe perioada în care ocupă funcția din Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României (BNR). Acest profil tehnocrat i-ar putea facilita acceptarea de către partide aflate pe poziții divergente.
Un semnal important în acest sens a venit chiar din tabăra social-democrată. Întrebat recent dacă l-ar include pe Nazare într-un viitor cabinet, Sorin Grindeanu, propunerea oficială de premier din partea PSD, a avut doar cuvinte de laudă la adresa acestuia. Grindeanu a subliniat că îl leagă o relație personală strânsă de actualul ministru al Finanțelor și i-a recunoscut meritele profesionale. În mandatul lui Nazare la Finanțe au fost bugetate reformele administrative majore asumate de Ilie Bolojan, inițiative care, deși au dus în cele din urmă la demiterea guvernului prin moțiune de cenzură, sunt considerate esențiale de către analiști.
„Alexandru Nazare a fost un ministru bun al Finanțelor, pe care eu îl apreciez, dar acum speculăm despre o etapă viitoare. Dincolo de relația personală care mă leagă de el, e un ministru al Finanțelor care a făcut treabă, o să vedem”, declara Sorin Grindeanu în urmă cu câteva zile.