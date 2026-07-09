Sanatate· 1 min citire

Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce avem nevoie de rutină?

Realitatea de Braila
Scris de Realitatea de Braila Publicat: 9 iul. 2026, 09:44

De ce avem nevoie de rutină și cum ne influențează aceasta sănătatea fizică și psihică? Află răspunsurile în ediția Realitatea Medicală, cu Nicole Păcuraru.

Mulți oameni asociază rutina cu plictiseala, dar pentru creier, ea este o formă de eficiență. Când ai un program stabil, corpul știe la ce să se aștepte.
Ritmul circadian, adică „ceasul intern” al organismului, funcționează cel mai bine atunci când are repere clare. Orele regulate de somn, mese și activitate ajută la reglarea hormonilor și a energiei.
Fără rutină, corpul este nevoit să se adapteze constant, ceea ce poate duce la oboseală și scăderea concentrării.
Interesant este că rutina nu limitează libertatea, ci o susține. Când lucrurile de bază sunt organizate, ai mai mult spațiu mental pentru creativitate și decizii importante.
Chiar și mici obiceiuri, precum trezitul la aceeași oră sau o plimbare zilnică, pot avea un impact major.
Rutină nu înseamnă rigiditate. Înseamnă stabilitate. 

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

realitatea medicalănicole păcuraru

Urmărește știrile Realitatea de Braila și pe Google News

Mai multe știri din Sanatate

Mai Multe