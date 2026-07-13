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Alertă în Mamaia Nord! Apa mării s-a înnegrit, iar mirosul puternic i-a speriat pe turiști VIDEO

Apă mare/ Captură foto

Apă mare/ Captură foto

Realitatea de Braila
Scris deRealitatea de Braila
Publicat13 iul. 2026, 09:19
SursăRealitatea.Net

Apa mării și-a schimbat culoarea pe o plajă din Mamaia Nord, iar mirosul puternic resimțit în zonă i-a determinat pe turiști să sesizeze autoritățile. Deocamdată, cauza fenomenului nu este cunoscută, iar verificările sunt în desfășurare.

Mai mulți turiști aflați pe o plajă din Mamaia Nord au observat că apa mării a căpătat o culoare neobișnuită și au reclamat un miros puternic în zonă, temându-se că ar putea fi vorba despre un episod de poluare.

"Miros greu și apă de culoare suspectă pe o plajă din Mamaia Nord. Turiștii reclamă că, în urmă cu puțin timp, în mare ar fi apărut o deversare cu aspect neobișnuit, însoțită de un miros puternic de canalizare. Oamenii bănuiesc că ar putea fi vorba despre o conductă care deversează în zonă, însă cauza exactă nu este cunoscută în acest moment", se arată într-o postare făcută pe pagina de Facebook a publicației locale Observator Constanța.

Postarea este însoțită și de un video care ilustrează situația de la fața locului.

Până la ora transmiterii acestei știri, nu se cunosc cauzele modificării culorii apei. Instituțiile competente au început verificările pentru a stabili ce a provocat modificarea culorii apei și mirosul puternic semnalat de turiști.

Rezultatele analizelor urmează să stabilească dacă este vorba despre un fenomen natural sau despre o posibilă sursă de poluare.

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