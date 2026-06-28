Bacalaureat 2026: Ministerul Educației impune măsuri speciale în toate centrele de examen, din cauza caniculei

În contextul avertizărilor meteorologice, Ministerul Educației și Cercetării a luat decizia de a interveni proactiv pentru a proteja toate persoanele implicate în desfășurarea examenului național de Bacalaureat 2026.
Pentru a face față acestor condiții meteo dificile, autoritățile centrale au stabilit o listă de priorități care vizează atât infrastructura, cât și asistența acordată participanților. Astfel, se impune ca în fiecare centru de examen să fie asigurată, în permanență, apă potabilă pentru toți cei prezenți.
Totodată, acolo unde este posibil, sălile destinate atât probelor, cât și corecturii lucrărilor și vizualizării acestora de către candidați, ar trebui să fie alese dintre încăperile care beneficiază de o expunere redusă la soare, fiind orientate spre zona umbrită a clădirii, pentru a scădea considerabil senzația de disconfort.
În plus, se recomandă ca utilizarea spațiilor dotate cu sisteme de climatizare funcționale să fie o prioritate, iar pentru a se evita orice problemă tehnică, inspectoratele sunt îndemnate să verifice funcționalitatea acestor instalații. În situațiile în care nu există sisteme de aer condiționat fixe, autoritățile locale sunt sfătuite să caute soluții alternative, precum aparate mobile de aer condiționat sau ventilatoare, cu condiția ca acestea să nu interfereze cu regulile stricte de desfășurare a examenului. De asemenea, se recomandă aerisirea periodică a sălilor, atâta timp cât această operațiune nu perturbă concentrarea candidaților sau procesul de evaluare.
Lista completă de măsuri recomandate inspectoratelor
„Având în vedere atenționările meteorologice emise pentru perioada următoare, care vizează temperaturi ridicate și disconfort termic accentuat, precum și necesitatea asigurării unor condiții corespunzătoare pentru desfășurarea examenului național de bacalaureat – 2026 și a activității de evaluare a lucrărilor scrise, vă solicităm să dispuneți toate măsurile necesare pentru protejarea sănătății și siguranței candidaților, profesorilor evaluatori și membrilor comisiilor.
În acest sens, se vor avea în vedere, după caz, următoarele măsuri:
asigurarea accesului permanent la apă potabilă pentru candidați, profesorii evaluatori și membrii comisiilor;
organizarea, în măsura posibilităților, a sălilor de examen, a spațiilor destinate evaluării lucrărilor scrise și a celor pentru vizualizarea lucrărilor în încăperi cu expunere redusă la radiația solară directă (orientate către zona umbrită a clădirii), în vederea diminuării disconfortului termic;
utilizarea cu prioritate a spațiilor dotate cu instalații de climatizare funcționale pentru desfășurarea probelor de examen, a activităților de evaluare și a vizualizării lucrărilor scrise;
asigurarea funcționării instalațiilor de climatizare existente, iar acolo unde acestea nu sunt disponibile, identificarea unor soluții alternative pentru reducerea disconfortului termic (aparate mobile de aer condiționat, ventilatoare sau alte mijloace tehnice disponibile), cu respectarea condițiilor de desfășurare a examenului;
menținerea unei temperaturi adecvate în sălile utilizate, inclusiv prin aerisirea periodică a spațiilor, în măsura în care aceasta nu afectează desfășurarea probelor de examen, procesul de evaluare sau activitatea de vizualizare a lucrărilor;
asigurarea unor spații umbrite și răcoroase pentru candidați înainte de intrarea în sălile de examen și după finalizarea probelor, precum și evitarea aglomerării în spațiile de așteptare, acolo unde infrastructura permite;
verificarea funcționalității instalațiilor electrice necesare utilizării echipamentelor de climatizare și a disponibilității surselor de alimentare cu energie electrică;
asigurarea accesului prompt la asistență medicală, verificarea disponibilității cabinetului medical școlar sau, după caz, a spațiului destinat acordării primului ajutor și menținerea legăturii permanente cu personalul medical desemnat pentru centrul de examen, în conformitate cu prevederile metodologice în vigoare;
monitorizarea permanentă a condițiilor din centre și intervenția operativă în situațiile în care temperaturile ridicate pot afecta desfășurarea examenului, a procesului de evaluare sau starea de sănătate a persoanelor implicate;
informarea candidaților, profesorilor evaluatori și membrilor comisiilor cu privire la măsurile de prevenire a efectelor temperaturilor ridicate”, se arată în adresa trimisă inspectoratelor.