Cum va fi vremea săptămâna aceasta

Publicat 16 nov. 2026, 13:40 Sursă aktual24

Vremea din România va fi instabilă între 16 și 22 noiembrie, cu ploi în mai multe regiuni și temperaturi care vor urca la 20 de grade înainte de o răcire bruscă spre finalul săptămânii.

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