Dezbaterile despre unirea administrativă a Galățiului cu Brăila stârnesc umor pe rețelele sociale

Publicat 16 nov. 2026, 13:37 Sursă realitatea.net

Discuțiile privind reorganizarea administrativă a României au reaprins rivalitatea umoristică dintre gălățeni și brăileni pe Facebook și TikTok, transformând rețelele sociale într-un spațiu de schimbul de replici ironice.

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