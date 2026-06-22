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Descoperire cutremurătoare la Galați: trupul unui necunoscut, găsit în timpul unei operațiuni de salvare

SMURD / Foto arhivă

SMURD / Foto arhivă

Realitatea de Braila
Scris de Realitatea de Braila Publicat: 22 iun. 2026, 15:52

Misiunea de căutare a unui bărbat de aproximativ 40 de ani, dispărut în apele Dunării după răsturnarea unui skijet în zona municipiului Galați, a avut o turnură tragică. Pompierii și scafandrii mobilizați pentru găsirea acestuia au descoperit, în apropierea malului, cadavrul unui alt bărbat, a cărui identitate nu a fost încă stabilită.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Galați, incidentul s-a produs duminică, când un skijet cu două persoane la bord s-a răsturnat în fluviu. Unul dintre ocupanți, în vârstă de 36 de ani, a reușit să ajungă la mal, însă celălalt a fost dat dispărut.

Operațiunile de căutare au început imediat după apelul la 112 și au fost reluate luni dimineață cu sprijinul scafandrilor din cadrul ISU Galați și ISU Brăila. În timpul intervenției, echipele de salvare au găsit trupul neînsuflețit al unui alt bărbat. Polițiștii au deschis o anchetă pentru identificarea victimei și pentru stabilirea circumstanțelor în care aceasta a ajuns în apă.

Căutările pentru găsirea bărbatului dispărut continuă cu ambarcațiuni și echipe specializate de intervenție.

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