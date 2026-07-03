Detalii explozive din referatul procurorilor în dosarul azilelor goazei din Bihor: coșmarul din spatele ușilor închise

Detalii explozive din referatul procurorilor în cazul azilului groazei din Bihor. Iată câteva pasaje din care reiese ce orori aveau loc în locațiile în care erau exploatați bătrânii fără apărare. Vă avertizăm că urmează detalii cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!
„David Ramona-Viorica a menționat că numita «Tuța» este cea care administrează medicamentele bătrânilor, deși aceasta «nu știe nici să scrie, nici să citească, dar are o memorie vizuală foarte bună și cunoaște pastilele după culoarea cutiilor» în care acestea se află. Totodată, aceasta s-a plâns de faptul că, la aproximativ 40 de bătrâni, există o singură persoană care îi îngrijește, îi spală și le administrează medicamentele.”
Astfel, în niciuna dintre locațiile în care se aflau bătrânii aflați în îngrijire nu existau asistente medicale, ci diverse persoane din anturajul acestora care administrau medicamentele.
„S-a observat că, atât în discuțiile interceptate, cât și în unele demersuri publice, Pașca Viorel-Teodor se folosește de persoanele pe care le adăpostește, iar atunci când este nemulțumit, «amenință» cu abandonarea beneficiarilor sau cu refuzul de a-i mai caza în continuare.”
„Unul dintre beneficiarii cazați în locația din Incești, adus din municipiul București, a afirmat că, dacă ar avea un telefon, ar chema televiziunea, deoarece acolo este «pușcărie», regulile extrem de restrictive fiind asimilate de beneficiar cu cele dintr-un loc de detenție.”
Mai mult, unuia dintre bătrânii din azil i-a fost amputat piciorul după ce nu ar fi fost îngrijit corespunzător.
„Deși una dintre discuțiile interceptate a relevat că o persoană cu deficiențe locomotorii a suferit mai multe leziuni, starea acesteia fiind descrisă de Manea Manuela Viorica («negru la față, tot îi lovit, tot îi sânge»), Păcală Delia-Mioara reacționează cu indiferență, susținând că nu au ce să îi facă și că ar trebui trimis cu ambulanța doar dacă starea i se va agrava.”
„Deși se invocau o serie de cheltuieli aferente înmormântării, în realitate sicriele erau achiziționate și folosite doar în cazul beneficiarilor decedați în spital, pentru a păstra aparența unei înmormântări decente.”
Restul persoanelor decedate erau înmormântate în lăzi improvizate din scânduri de lemn, bătute în cuie și construite în formă de sicriu. Mai mult, martorii susțin că au existat situații care au implicat chiar și violuri, iar poveștile relatate depășesc orice limită.
„Din declarația martorei XXX (investigatoare sub acoperire) reiese că au existat, de asemenea, «situații în care persoanele cu probleme de natură psihică aveau activități sexuale între ele». La un moment dat, într-o discuție cu Delia și domnul Pașca, Ramona a afirmat că X ar fi violat-o pe Y, întrebându-l pe Pașca: «De ce nu ați făcut nimic atunci?». Potrivit declarației martorei, Pașca ar fi răspuns: «Poate și ei i-a plăcut sau a fost de comun acord.»”
Sursa: Referatul procurorilor