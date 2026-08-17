Pauză în ședința decisivă a CCR: soarta lui Fritz atârnă de un fir de ață. Reacția lui Tănăsescu la întâlnirea cu presa

Ședința decisivă de luni, de la Curtea Constituțională, a luat o pauză. Discuțiile vin după întâlnirea controversată dintre premierul demis Ilie Bolojan și șefa CCR. Înalta Curte de Casație și Justiție a cerut rapid clarificări, pentru că întâlnirea ar pune la îndoială credibilitatea CCR, în condițiile în care aceasta trebuie să decidă și dacă Dominic Fritz își pierde mandatul de primar al Timișoarei. Pe surse, s-a vehiculat chiar și varianta ca Simina Tănăsescu să demisioneze.
UPDATE Judecătorii CCR au luat o pauză de o jumătate de oră, urmând ca de la ora 12.30 să se reunească în sală pentru a continua dezbaterile.
Sunt 8 magistrați prezenți la ședința de luni. Unul dintre ei nu participă la ședință.
UPDATE Simina Tănăsescu a ajuns luni dimineață la sediul Curții Constituționale de la Palatul Parlamentului. Șefa CCR a refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor după scandalul-monstru legat de întâlnirea pe care a avut-o cu premierul demis Ilie Bolojan.
ȘTIREA INIȚIALĂ
Curtea Constituțională a României se reunește astăzi, de la ora 11:00, pentru a analiza contestațiile formulate împotriva Legii Integrității, cunoscută și drept legea ANI, adoptată recent de Parlament. Cei nouă judecători constituționali revin astfel din vacanță pentru a dezbate sesizările depuse pe această lege, considerată un jalon important în cadrul PNRR.
Printre cei care au contestat actul normativ se numără PNL și USR, partide care au votat legea în Parlament. Potrivit informațiilor prezentate, contestațiile ar urmări inclusiv situația lui Dominic Fritz, declarat incompatibil de ANI, în cazul căruia există deja o hotărâre definitivă și irevocabilă a Înaltei Curți de Casație și Justiție.
Legea a fost contestată și de președintele României, Nicușor Dan. În sesizarea transmisă CCR, care are 60 de pagini, șeful statului critică mai multe prevederi ale Legii Integrității, inclusiv cele referitoare la declarațiile de avere ale partenerilor persoanelor care ocupă funcții publice. În argumentația sa, Nicușor Dan invocă inclusiv jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene.
Decizia CCR este importantă și din perspectiva fondurilor europene. De adoptarea și aplicarea reformei depinde o sumă de 770 de milioane de euro din PNRR, iar termenul-limită pentru îndeplinirea jalonului este 31 august.
Judecătorii constituționali urmează să stabilească dacă prevederile contestate respectă Constituția, într-un dosar cu implicații atât politice, cât și financiare pentru România.