Gabriel Oprea: "România trebuie să treacă de la reacție la prevenție". Reacție în urma numeroaselor incidente cu drone

General (r) Gabriel Oprea, președinte al Uniunii Militarilor și Polițiștilor activi, în rezervă, în retragere și familiile lor “Mihai Viteazul”, fost vicepremier și ministru al Apărării, consideră că „România trebuie să treacă de la reacție la prevenție” în contextul în care tot mai multe drone din zona de conflict ajung și cad pe teritoriul României. Generalul Oprea propune și un plan de măsuri pentru o apărare aeriană și anti-dronă capabilă să protejeze România.
ROMÂNIA TREBUIE SĂ TREACĂ DE LA REACȚIE LA PREVENȚIE
Gabriel Oprea: Șapte măsuri pentru o apărare aeriană și anti-dronă capabilă să protejeze România
"Incidentul din dimineața zilei de 16 august, când un avion F-18 din contingentul spaniol aflat în misiune NATO de poliție aeriană a doborât o dronă care pătrunsese ilegal în spațiul aerian național, reprezintă un nou semnal că România trebuie să accelereze consolidarea capacității sale de apărare.
Potrivit informațiilor relatate de Reuters pe baza comunicării Ministerului Apărării, drona a fost detectată intrând dinspre Republica Moldova, la aproximativ 24 km nord de Galați. Aeronava NATO a primit autorizarea de angajare, iar ținta a fost doborâtă în siguranță la ora 05:01. Este a patra dronă doborâtă deasupra României în acest an.
În actualul context de securitate, România trebuie să treacă de la reacție la prevenție. UMPMV și Partidul pentru Patrie Militari și Polițiști – PPMP consideră necesare șapte direcții prioritare:
1. Consolidarea urgentă a apărării aeriene și anti-dronă. prin sisteme cu rază scurtă și foarte scurtă de acțiune, senzori moderni, mijloace de bruiaj și război electronic și capacități eficiente de neutralizare a dronelor.
2. Supravegherea permanentă a frontierei estice și a Mării Negre. printr-un sistem integrat de senzori, schimb rapid de informații și capacitate de reacție în timp real.
3. Protejarea infrastructurii critice și energetice. inclusiv porturi, aeroporturi, obiective energetice, rețele de comunicații și instalațiile strategice din Marea Neagră. La 11 august, militarii români au neutralizat prin detonare controlată două drone de tip Gerbera aflate în derivă în apropierea proiectului Neptun Deep.
4. Dezvoltarea industriei naționale de apărare. cu accent pe producție, mentenanță, cercetare și dezvoltare în domeniul dronelor, sistemelor anti-dronă, munițiilor și tehnologiilor militare moderne.
5. Întărirea cooperării cu NATO și a Parteneriatului Strategic cu Statele Unite. și consolidarea rolului României pe Flancul Estic și la Marea Neagră. România trebuie să fie nu doar beneficiar de securitate, ci și furnizor puternic de securitate regională.
6. Coordonarea întregului sistem de securitate națională. MApN, MAI, SRI, SIE, SPP și STS trebuie să contribuie, fiecare potrivit atribuțiilor legale, la o concepție coerentă de prevenire, avertizare și răspuns.
7. Investiția în oameni. Nicio tehnologie și nicio achiziție militară nu pot înlocui omul pregătit, motivat și respectat. România trebuie să apere drepturile militarilor și polițiștilor activi, în rezervă și în retragere, precum și ale familiilor lor. Ei sunt cetățenii români pe umerii cărora stă apărarea și securitatea națională.
Experiența ultimilor ani arată că amenințările moderne nu mai sunt teoretice. Dronele pot traversa frontiere, pot pune în pericol populația, infrastructura critică, obiectivele militare și investițiile energetice strategice.
România trebuie să acționeze înainte ca pericolul să ajungă deasupra orașelor noastre.
Securitatea națională nu se improvizează în momentul crizei. Se construiește din timp, prin investiții, pregătire, cooperare cu aliații și, mai ales, prin respect pentru oamenii care servesc România sub Drapel", se arată în comunicatul semnat de general (r) Gabriel Oprea, președintele Uniunii Militarilor si Politistilor activi, in rezerva, in retragere si familiile lor “Mihai Viteazul” (UMPMV)
Președintele Partidului Pentru Patrie, Militari, Politisti (PPMP, fost UNPR).