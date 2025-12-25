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Femeie din Brăila, vizată de autoritățile italiene pentru jaf armat, reținută și plasată sub control judiciar

Femeie din Brăila, vizată de autoritățile italiene pentru jaf armat, reținută și plasată sub control judiciar

Femeie din Brăila, vizată de autoritățile italiene pentru jaf armat, reținută și plasată sub control judiciar

Realitatea de Braila
Scris de Realitatea de Braila Publicat: 25 dec. 2025, 21:10

Femeie din Brăila, vizată de autoritățile italiene pentru jaf armat

O femeie în vârstă de 45 de ani, din orașul Ianca, județul Brăila, a fost reținută de polițiștii români, după ce autoritățile italiene au emis o semnalare internațională pe numele acesteia, într-un dosar de jaf armat comis pe teritoriul Italiei.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Brăila, femeia a fost depistată pe 24 decembrie de polițiștii din cadrul Poliției Ianca. Cu două zile înainte, pe 22 decembrie, autoritățile judiciare italiene solicitaseră localizarea și arestarea acesteia, în vederea predării sau extrădării, pentru infracțiuni de jaf organizat, furt calificat sau tâlhărie comisă cu utilizarea de arme.

În aceeași zi, femeia a fost preluată de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Brăila și prezentată Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați. Procurorii au dispus reținerea acesteia pentru 24 de ore.

Ulterior, instanța a decis ca femeia să fie plasată sub control judiciar pentru o perioadă de 30 de zile, urmând ca procedurile judiciare să continue în cooperare cu autoritățile italiene.

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