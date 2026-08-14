Franţa: Date ale contribuabililor, furate într-un atac cibernetic

Sunt în curs investigaţii suplimentare pentru a stabili ce date au fost vizate.
Ministerul francez al Finanţelor a anunțat, joi seara, că date ale contribuabililor francezi, atât persoane fizice, cât şi profesionişti, au fost sustrase în urma unui atac cibernetic.
Conform unui comunicat al ministerului, un „actor maliţios” a susţinut miercuri că a pătruns în sistemele agenţiei fiscale, Direcţia Generală a Finanţelor Publice, la sfârşitul lunii iunie.
Investigaţiile lansate au confirmat atacul cibernetic, care a dus la accesarea şi extragerea de date ale contribuabililor, potrivit ministerului.
„Utilizatorii vizaţi vor primi notificări individuale”
Sunt în curs investigaţii suplimentare pentru a stabili ce date au fost vizate şi numărul exact al contribuabililor afectaţi, au precizat reprezentanții instituției, adăugând că vor fi comunicate şi alte detalii pe măsură ce acestea vor deveni disponibile.
„Utilizatorii vizaţi vor primi notificări individuale în care se vor specifica datele care ar fi putut fi accesate sau extrase şi, acolo unde este cazul, măsurile de precauţie ce trebuie adoptate”, arată comunicatul, potrivit Agerpres.
Platforma FrenchBreaches, care monitorizează atacurile cibernetice din Franţa, a relatat că au fost sustrase datele a aproape 700.000 de contribuabili, precizând că a obţinut informaţiile de la presupuşii hackeri. Ministerul francez nu a comentat imediat informaţiile în acest sens.