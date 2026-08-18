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Lifturi în blocurile vechi din România. Noua lege intră în vigoare miercuri
FOTO: Arhivă
Începând de miercuri, România va avea un program național care permite instalarea de lifturi în blocurile care nu au fost prevăzute inițial cu ascensor.
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