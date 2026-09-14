Mobilizare în rândul fanilor FCSB înaintea meciului cu Petrolul. Ce le cer suporterii lui Drăguș și Korenica

Peluza Nord a lansat un apel către suporterii FCSB înaintea meciului cu Petrolul, programat pe Arena Națională, și le cere să vină în număr cât mai mare la stadion.
Suporterii vor să creeze o atmosferă puternică pentru echipă și au transmis un mesaj special noilor transferuri, Denis Drăguș și Meriton Korenica.
Apel pentru suporterii FCSB
Fanii din Peluza Nord vor ca partida cu Petrolul să se dispute în fața unui stadion cât mai plin. Revenirea FCSB pe Arena Națională oferă și cadrul pentru o prezență consistentă a suporterilor, după perioada în care echipa nu a putut evolua pe cel mai mare stadion din țară.
Galeria le-a cerut celor care susțin formația lui Marius Baciu să se mobilizeze și să fie alături de echipă pe durata partidei.
Mesaj pentru Drăguș și Korenica
O atenție aparte este acordată celor doi jucători transferați în această perioadă. Denis Drăguș și Meriton Korenica au ajuns recent la FCSB și sunt așteptați să contribuie rapid la redresarea echipei.
Drăguș reprezintă una dintre principalele achiziții ale clubului, în timp ce Korenica poate evolua pe mai multe poziții în linia de mijloc și în spatele atacantului.
Suporterii vor ca cei doi să demonstreze încă din primele partide că pot ajuta echipa în obiectivele stabilite pentru acest sezon.
Arena Națională, din nou în centrul atenției
FCSB revine pe Arena Națională după o perioadă în care stadionul nu a fost disponibil pentru partidele formației. Înaintea meciului cu Petrolul, stadionul a găzduit un eveniment de amploare, însă suprafața de joc nu a fost afectată, întrucât manifestarea s-a desfășurat în exteriorul arenei.
Pentru suporteri, partida reprezintă și o oportunitate de a arăta susținerea față de echipă într-un moment în care lotul a trecut prin mai multe schimbări.
Presiune pentru noul FCSB
Venirea lui Drăguș și Korenica, alături de celelalte modificări din lot, a crescut așteptările înaintea următoarelor partide. Gigi Becali a anunțat deja schimbări în formula de joc, iar Drăguș este așteptat să evolueze în banda stângă.
Meciul cu Petrolul va fi astfel un nou test pentru FCSB, iar atmosfera creată de suporteri poate deveni unul dintre elementele importante ale confruntării de pe Arena Națională.