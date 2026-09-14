Mugur Isărescu, anunț despre bancnotele euro: „Suntem gata, pregătiți să le tipărim”

Anunțul a fost făcut la lansarea unei noi bancnote aniversare de 100 de lei, dedicată lui Eugeniu Carada, unul dintre fondatorii BNR.
Banca Națională a României este pregătită să tipărească bancnote euro atunci când România va îndeplini condițiile pentru adoptarea monedei europene, a declarat guvernatorul Mugur Isărescu.
Imprimeria BNR poate tipări euro
Mugur Isărescu a explicat că tehnologia utilizată pentru noua bancnotă aniversară demonstrează nivelul la care a ajuns Imprimeria Băncii Naționale.
Guvernatorul a transmis că instituția dispune de capacitatea tehnică necesară pentru a produce și bancnote euro, însă tipărirea acestora va deveni posibilă atunci când România va îndeplini criteriile necesare pentru adoptarea monedei unice.
Declarația vine într-un moment în care România continuă procesul de pregătire pentru intrarea în zona euro, fără ca autoritățile să fi stabilit o dată concretă pentru trecerea la moneda europeană.
Noua bancnotă de 100 de lei
BNR a lansat în circuitul numismatic o bancnotă aniversară cu valoarea nominală de 100 de lei, dedicată împlinirii a 190 de ani de la nașterea lui Eugeniu Carada.
Bancnota este realizată din polimer și are dimensiuni identice cu bancnota de 100 de lei aflată în circulație. Designul este predominant albastru și combină imprimarea offset cu imprimarea în relief.
Pe fața bancnotei apare portretul și semnătura lui Eugeniu Carada, alături de imagini inspirate din Palatul Vechi al BNR. Pe verso este reprezentată clădirea Palatului Vechi al Băncii Naționale.
Un nou element de siguranță
Noua emisiune include și un element de securitate denumit OVMI Spark. Acesta folosește cerneală optic variabilă și magnetică, iar efectul vizual se modifică atunci când bancnota este înclinată.
Potrivit lui Isărescu, tehnologia folosește pigmenți metalici orientați cu ajutorul unor magneți de mare precizie. Elementul creează un efect tridimensional și poate fi verificat relativ ușor de public, fiind în același timp dificil de reprodus prin falsificare.
Cât costă bancnota pentru colecționari
BNR a aprobat un tiraj de 16.000 de exemplare pentru bancnota aniversară. Prețul de vânzare este de 240 de lei, sumă care include TVA și pliantul de prezentare.
Pentru colecționari există și o variantă specială formată din patru bancnote. Au fost aprobate 1.000 de astfel de coli, iar prețul este de 840 de lei, inclusiv TVA și certificatul de autenticitate.
Vânzarea bancnotelor aniversare începe pe 15 septembrie 2026, prin sucursalele regionale ale BNR din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș.
România și moneda euro
Declarația lui Mugur Isărescu nu reprezintă un anunț privind o dată pentru adoptarea euro. Guvernatorul a vorbit despre capacitatea tehnică a Imprimeriei BNR și despre disponibilitatea acesteia de a produce bancnotele europene atunci când România va îndeplini toate condițiile necesare.
Până atunci, leul rămâne moneda națională, iar noua bancnotă aniversară de 100 de lei intră în circuitul numismatic ca piesă destinată în special colecționarilor.