Nava lovită de drone care venea spre Constanța s-a scufundat în Marea Neagră

Nava CONTSHIP JET, care transporta containere spre Constanța, s-a scufundat marți, 27 octombrie, în Zona Economică Exclusivă a Bulgariei după ce a fost lovită de trei drone maritime. Toți cei 18 membri ai echipajului au fost salvați.
Vasul naviga sub pavilion liberian și se îndrepta spre portul Constanța, România, când a suferit avarii grave în largul Bulgariei. Incidentul s-a produs în afara apelor teritoriale ale țării, potrivit informațiilor anunțate de guvernul bulgar.
Cei 18 membri ai echipajului, dintre care 14 filipinezi și patru ucraineni, au fost transferați în siguranță în portul Varna. Compania Contships Management a confirmat că nu au fost înregistrate victime în rândul marinarilor.
Autoritățile nu au stabilit imediat cine se află în spatele atacului. Guvernul a anunțat că cel puțin șase nave au fost atacate de drone în largul Bulgariei în cursul lunii octombrie, iar oficialii au semnalat temeri privind moartea a aproximativ două duzini de marinari în contextul incidentelor din regiune.
Încărcătura navei includea baterii litiu-ion, lichide, acizi corozivi și componente industriale. Primele inspecții efectuate joi, 29 octombrie, nu au identificat urme vizibile de poluare provenite de la vasul scufundat.
Bulgaria a solicitat asistență pentru consolidarea securității în largul coastei sale la Marea Neagră. Seria atacurilor asupra navelor comerciale a intensificat preocupările legate de siguranța navigației în vestul Mării Negre, pe fondul conflictului din Ucraina.