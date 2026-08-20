O colecție de 45 de lucrări ale sculptorului Constantin Antonovici ajunge în patrimoniul statului

Guvernul a decis, joi, ca o colecție de 45 de opere semnate de sculptorul român Constantin Antonovici să intre în patrimoniul statului român.
Operele vor fi incluse în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi date în administrarea Ministerului Culturii.
Printre mentorii lui Constantin Antonovici s-au numărat artiști precum Nicolae Tonitza și Constantin Brâncuși.
Sculptorul, discipol al lui Constantin Brâncuși
Potrivit Guvernului, colecția cuprinde 21 de sculpturi și 24 de desene realizate de artist.
În 2022, Ministerul Culturii a fost informat, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe (MAE), că statul român fusese desemnat legatar al unor opere de artă care i-au aparținut cetățeanului american de origine română Stephan J. Benedict.
Acceptarea legatului a fost aprobată în 2024, prin ordin al ministrului Culturii, relatează Agerpres.
În prezent, lucrările se află la Muzeul Național Bucovina, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Suceava.