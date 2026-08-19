Pierderi în agricultură din cauza secetei severe și a temperaturilor extrem de ridicate

În Dobrogea, scăderea nivelului Dunării a lăsat agricultorii fără apă pe canalele de irigații.
Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România a solicitat autorităților să urmărească atent traseul cerealelor ucrainene care tranzitează țara noastră, pe fondul posibilei reactivări a culoarelor de solidaritate pentru produsele agricole din statul vecin.
Forul cere o serie de măsuri, astfel încât să se poată dovedi că întreaga cantitate de cereale declarată în tranzit părăsește efectiv teritoriul României.
Pe de altă parte, cultivatorii români de cereale au semnalat că sunt pierderi majore de producție din cauza secetei severe și a temperaturilor extrem de ridicate. În plus, ei sunt nevoiți să facă față și scumpirilor la motorina, îngrășaminte și piese de schimb.
În Dobrogea, scăderea nivelului Dunării a lăsat agricultorii fără apă pe canalele de irigații, iar cele mai afectate sunt culturile de grâu, porumb și floarea-soarelui.