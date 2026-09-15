Planul Roșu de Intervenție, activat în Bacău. Aproape 50 de copii au ajuns la spital după ce li s-a făcut rău

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 15 sept. 2026, 18:51

Un posibil focar de toxiinfecție alimentară a fost înregistrat la Școala Gimnazială Căiuți, din județul Bacău, după ce zeci de elevi cu vârste între 6 și 14 ani au acuzat greață și vărsături.

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