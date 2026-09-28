Protest în școli: elevii sunt chemați să vină îmbrăcați în negru împotriva uniformelor obligatorii

Elevii protestează împotriva uniformelor școlare obligatorii.
Luni, elevii din întreaga țară sunt invitați să participe la un protest simbolic împotriva proiectului de lege care prevede introducerea uniformelor școlare obligatorii în învățământul preuniversitar de stat.
Inițiativa aparține Consiliului Național al Elevilor (CNE), care le recomandă elevilor să poarte haine negre sau cel puțin un articol vestimentar de această culoare.
Organizația subliniază că participarea este voluntară și nu presupune întreruperea cursurilor, scopul acțiunii fiind transmiterea unui mesaj către decidenți înainte ca proiectul să ajungă la votul final din Camera Deputaților.
De ce contestă elevii proiectul privind uniformele obligatorii
Reprezentanții CNE susțin că uniforma școlară obligatorie nu reprezintă o soluție pentru problemele reale din sistemul de educație, precum bullying-ul, inechitățile sau lipsa investițiilor în școli. Totodată, aceștia afirmă că elevii nu au fost consultați în procesul de elaborare și dezbatere a proiectului legislativ.
Mesajul central al campaniei este că solidaritatea dintre elevi poate exista și fără impunerea unei ținute unice, iar alegerea culorii negre are rolul de a simboliza unitatea participanților la protest.
Ce prevede proiectul de lege
Propunerea legislativă a fost adoptată de Senat și urmează să fie dezbătută de Camera Deputaților, care este for decizional. Dacă va deveni lege, elevii din învățământul preuniversitar de stat vor avea obligația de a purta uniformă, conform regulamentului fiecărei unități de învățământ.
Modelul uniformei, elementele componente și standardele tehnice ar urma să fie stabilite de consiliul de administrație al fiecărei școli, cu acordul reprezentanților părinților. Proiectul prevede, de asemenea, posibilitatea acordării gratuite a uniformelor sau a unor subvenții pentru achiziția acestora, în funcție de situația familiilor.
Dezbaterea rămâne deschisă
Inițiativa legislativă a stârnit reacții diferite în spațiul public. Susținătorii consideră că uniformele ar putea reduce diferențele vizibile dintre elevi și ar întări sentimentul de apartenență la comunitatea școlară. În schimb, organizațiile reprezentative ale elevilor susțin că măsura nu rezolvă cauzele fenomenului de bullying și că prioritățile educației ar trebui să fie altele.