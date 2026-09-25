Lovitură pentru comerțul en-gros: afacerile din sector au scăzut. Ce arată datele despre economia României

Comerțul cu ridicata traversează o perioadă dificilă, iar cele mai recente date indică o încetinire a activității din acest sector important pentru economia României.
Cifra de afaceri din comerțul cu ridicata a înregistrat o evoluție slabă la începutul anului 2026, în contextul unei activități economice marcate de reducerea cererii în mai multe domenii. Datele arată că, în primele două luni ale anului, sectorul a consemnat o scădere de 1,6% față de aceeași perioadă a anului precedent.
Comerțul cu ridicata, în scădere la începutul anului
Potrivit datelor statistice, în februarie 2026 cifra de afaceri din comerțul cu ridicata a crescut cu 12,6% față de luna ianuarie, în serie brută. Comparativ însă cu februarie 2025, nivelul activității a rămas practic neschimbat.
Rezultatul pentru primele două luni indică astfel o temperare a activității din comerțul cu ridicata, sector care are un rol important în distribuția produselor și în funcționarea lanțurilor comerciale.
Ce segmente ale comerțului au fost afectate
Scăderile nu sunt uniforme la nivelul întregului sector. Datele indică evoluții mai slabe în mai multe categorii de activități, inclusiv în comerțul cu produse alimentare, echipamente informatice și în comerțul nespecializat.
Evoluția este relevantă deoarece comerțul cu ridicata este strâns legat de activitatea altor sectoare ale economiei. O reducere a volumului de afaceri poate reflecta o cerere mai slabă din partea companiilor și o încetinire a fluxurilor comerciale.
Semnale de încetinire pentru economia românească
Datele privind comerțul cu ridicata vin într-un context economic în care și alte domenii au înregistrat rezultate mai slabe.
În același timp, serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor au raportat o scădere de 4,7% în primele două luni din 2026. În februarie, declinul anual a fost de 5%.
Evoluția comerțului și a serviciilor reprezintă un indicator important pentru dinamica economiei, întrucât aceste activități sunt influențate de nivelul cererii, investițiilor și activității companiilor.
Ce înseamnă scăderea comerțului cu ridicata
Comerțul cu ridicata face legătura între producători și comercianți sau alți utilizatori profesionali. De aceea, evoluția cifrei de afaceri din acest sector poate oferi indicii despre ritmul activității economice.
Scăderea raportată pentru primele două luni ale anului 2026 arată că sectorul nu a reușit să mențină nivelul de activitate din perioada similară a anului precedent.
În perioada următoare, evoluția cererii și a consumului va fi unul dintre factorii importanți pentru dinamica afacerilor din comerțul cu ridicata.