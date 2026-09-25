Zi decisivă pentru formarea noului Guvern. Siegfried Mureșan se întâlnește cu Nicușor Dan

În paralel cu discuțiile cu partidele care susțin nominalizarea sa, Siegfried Mureșan a anunțat că este deschis unui dialog cu PSD și cu președintele formațiunii, Sorin Grindeanu.
Siegfried Mureșan, premierul desemnat al României, se întâlnește vineri cu președintele Nicușor Dan, pentru a prezenta forma finală a programului de guvernare și lista miniștrilor propuși pentru viitorul Executiv.
Întâlnirea de la Palatul Cotroceni are loc într-un moment important al negocierilor pentru formarea noului Guvern. În paralel, sunt programate ședințe și reuniuni în cadrul PNL, USR și UDMR, formațiunile care susțin nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru.
Siegfried Mureșan îi prezintă lui Nicușor Dan programul de guvernare
Premierul desemnat urmează să discute cu președintele României atât despre programul de guvernare, cât și despre componența viitorului Cabinet.
Un punct important al discuției îl reprezintă însă susținerea parlamentară de care dispune în acest moment noua formulă de guvernare. PNL, USR și UDMR și-au confirmat sprijinul pentru candidatura lui Mureșan, însă cele trei formațiuni nu dețin singure numărul de voturi necesar pentru învestirea Guvernului în Parlament.
În ultimele zile, Mureșan a purtat discuții cu grupurile parlamentare ale PNL, USR și UDMR pentru prezentarea programului de guvernare și pentru stabilirea pașilor necesari până la votul din Parlament.
Negocieri cu PSD pentru susținerea Guvernului
În paralel cu discuțiile cu partidele care susțin nominalizarea sa, Siegfried Mureșan a anunțat că este deschis unui dialog cu PSD și cu președintele formațiunii, Sorin Grindeanu.
Mureșan a precizat că discuțiile cu PSD vor avea loc la nivel oficial, urmând să fie analizate programul de guvernare și condițiile social-democraților pentru susținerea viitorului Executiv.
PSD nu a confirmat însă susținerea pentru Guvernul propus de Mureșan. În acest context, obținerea unei majorități parlamentare rămâne una dintre principalele probleme ale procesului de învestire.
Ședințe la PNL, USR și UDMR
În timp ce premierul desemnat se întâlnește cu președintele Nicușor Dan, formațiunile care îi susțin candidatura continuă discuțiile interne.
PNL, USR și UDMR au analizat programul de guvernare și structura viitorului Cabinet. Potrivit informațiilor publicate anterior, au existat discuții inclusiv despre repartizarea portofoliilor ministeriale și despre structura Guvernului.
Kelemen Hunor a confirmat că UDMR susține candidatura lui Siegfried Mureșan, dar aritmetica parlamentară arată că voturile celor trei formațiuni nu sunt suficiente pentru învestirea Guvernului.
Ce urmează pentru Guvernul Mureșan
După finalizarea programului de guvernare și a listei miniștrilor, urmează parcurgerea etapelor constituționale și parlamentare pentru formarea noului Executiv.
Siegfried Mureșan trebuie să obțină sprijinul parlamentar necesar pentru ca Guvernul să fie învestit. În acest context, discuțiile cu celelalte formațiuni parlamentare și poziția PSD sunt elemente importante ale negocierilor politice din această perioadă.
Pentru moment, procesul de formare a noului Guvern continuă, iar întâlnirea dintre Siegfried Mureșan și Nicușor Dan reprezintă una dintre etapele anunțate pentru finalizarea formulei de guvernare.