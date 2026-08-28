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România, lovită de furtuni și vijelii cu grindină. Pagube majore în mai multe județe-VIDEO

FOTO: Colaj Realitatea.NET

FOTO: Colaj Realitatea.NET

Realitatea de Braila
Scris deRealitatea de Braila
Publicat28 aug. 2026, 08:34
Actualizat28 aug. 2026, 08:35
SursăRealitatea PLUS

Furtunile și ploile torențiale au făcut prăpăd în mai multe județe din țară. După zilele de caniculă, 20 de județe au fost vizate de cod galben de vreme rea. La Brașov, mai multe străzi au fost inundate după ce sistemele de canalizare nu au mai făcut față cantității mari de apă, iar șoferii au circulat cu dificultate. La Călărași, furtuna puternică a distrus solarii și a smuls acoperișurile mai multor construcții.

Furtuni și fenomene extreme în România

La Brașov, cantitatea mare de apă a depășit capacitatea sistemului de canalizare, iar mai multe străzi au fost inundate. Apa a refulat pe șosele, iar șoferii au întâmpinat dificultăți în trafic.

La Călărași, furtuna puternică a provocat pagube importante. Vântul a smuls acoperișurile de pe mai multe construcții, în timp ce solariile localnicilor au fost distruse de vremea severă. Fenomenele meteo extreme au afectat astfel atât gospodăriile, cât și culturile protejate.

Și litoralul românesc a fost martorul unui fenomen meteo spectaculos. În Constanța, o trombă marină a fost surprinsă în stațiunea Mamaia. Coloana de apă s-a format în larg și a putut fi observată de pe plajă, spre uimirea turiștilor aflați în stațiune. Fenomenul a atras imediat atenția celor aflați pe litoral, oferind o imagine impresionantă a vremii extreme care a afectat România.

Furtunile violente, ploile abundente și fenomenele meteo extreme au venit după perioada de temperaturi ridicate, iar meteorologii anunță că săptămâna viitoare România va fi lovită de un nou val de caniculă.

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