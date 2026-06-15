Social· 1 min citire

Scandal violent în Brăila: agresori înarmați, urmăriri ca în filme și autoturisme vandalizate

poliție

poliție

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 15 iun. 2026, 18:15

Un incident violent petrecut în centrul municipiului Brăila a pus pe jar autoritățile, după ce doi tineri au fost urmăriți și amenințați de alți doi bărbați înarmați cu macete, în urma unor neînțelegeri mai vechi.

Potrivit surselor din anchetă, conflictul dintre cei implicați ar fi pornit de la o datorie neachitată, iar tensiunile au escaladat rapid într-un episod de violență stradală.

Totul s-ar fi declanșat într-o parcare din zona centrală a orașului, unde un tânăr de 28 de ani a sunat la 112 și a anunțat că el și un prieten de 30 de ani sunt urmăriți de doi indivizi înarmați cu macete.

Martorii susțin că, odată ajunși în zonă, agresorii nu i-ar mai fi găsit pe cei doi tineri, însă, din răzbunare, ar fi început să le distrugă autoturismele parcate în apropiere, ceea ce indică faptul că aceștia se cunoșteau.

În imagini surprinse de o cameră de supraveghere se observă cum unul dintre atacatori aruncă un bolovan în geamul portierei din dreapta, apoi lovește și parbrizul mașinii, provocând distrugeri semnificative.

La sosirea polițiștilor, cei doi bărbați au fugit de la fața locului. Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere, iar agresorii sunt în continuare căutați.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

scene voliente

Urmărește știrile Realitatea de Braila și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe