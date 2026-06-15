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Social· 1 min citire
Scandal violent în Brăila: agresori înarmați, urmăriri ca în filme și autoturisme vandalizate
poliție
Un incident violent petrecut în centrul municipiului Brăila a pus pe jar autoritățile, după ce doi tineri au fost urmăriți și amenințați de alți doi bărbați înarmați cu macete, în urma unor neînțelegeri mai vechi.
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